Gaúcha é eleita a Miss Brasil 2008 e vai ao Miss Universo

A Miss Rio Grande do Sul, Natália Anderle, é a nova Miss Brasil, escolhida em concurso transmitido pela Band na noite deste domingo, 13. Ela recebeu o título e a coroa de Natália Guimarães, que ficou em segundo lugar no concurso de Miss Universo de 2007. As outras quatro finalistas foram as misses Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Ceará. A Miss Ceará, Vanessa Vidal, segunda colocada, é deficiente auditiva e se comunicou com os jurados por meio de uma intérprete de linguagem de sinais. A nova Miss fez um breve discurso emocionado, agradecendo a Deus, ao preparador e à família. Ela representará o Brasil no concurso Miss Universo, que será realizado no Vietnã, em julho.