Gatsby S.A.

Essa variedade de versões espelha, de certa forma, a variedade de interpretações possíveis do livro. Não que ele seja um texto obscuro a ser decifrado. Pode-se até dizer que é uma lição de narrativa clara, junto com Suave É a Noite, exemplos máximos do estilo elegante de Fitzgerald e do romance tradicional. Costuma-se comparar a literatura de Fitzgerald com a do seu contemporâneo Ernest Hemingway, cujo estilo lacônico, "seco" em contraste com a prosa fluente de Fitzgerald, seria o futuro da literatura moderna. No entanto, hoje se relê O Grande Gatsby com o mesmo prazer da primeira leitura, enquanto reedições do Hemingway mostram um autor a caminho da pior armadilha que espera um escritor que se repete, a da autoparódia.

Mas se O Grande Gatsby não "quer dizer" nada além do que diz com perfeição, o que, exatamente, simboliza aquele estranho personagem enfeitiçado pela luz verde do outro lado da baía que separa o velho do novo dinheiro, a classe legítima da classe comprada, o seu mundo de negócios suspeitos e escroques do mundo encantado da sua amada Daisy? "Os ricos são diferentes de nós" é a primeira frase de um conto de Fitzgerald, anterior ao Gatsby. "É, eles tem mais dinheiro", teria comentado Hemingway. Mas Fitzgerald era fascinado pela diferença. Gatsby é martirizado pela diferença, que o impede, com todo o seu dinheiro, de ter tudo o que quer - Daisy. Simboliza a mentira do sonho americano, pois há sempre pelo menos uma baía separando as categorias de ricos. Ou simboliza a moral mais banal possível, a de que o dinheiro não compra a felicidade. Nunca uma banalidade foi tão bem escrita.