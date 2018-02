'Gatonet' ganha foco em Tropa.E Net patrocina

17 pontos

de ibope marcou a Record anteontem, na primeira eliminação do reality. A emissora superou o ibope do Hipertensão, reality da Globo, que registrou 16 pontos.

"Calma, galera! Vargas Llosa só ganhou o prêmio Nobel, ele não está na Fazenda nem ganhou na Megasena! Comentário do casseta Beto Silva, via Twitter

Morgan Freeman apresenta o novo sucesso do grupo Discovery nos Estados Unidos. Trata-se se Through de Wormhole, série que tenta explicar os maiores mistérios do universo como os buracos negros. A série de documentários chegará no Brasil em 2011, no Discovery Science.

Outra atração do Discovery que estreia aqui em 2009 The Colony, uma espécie de reality show científico, que reúne pessoas de diferentes profissões, classes sociais e vivências. Tudo começa com a questão: "O que você faria se sobrevivesse a uma catástrofe mundial?" No Discovery Civilization.

Além desses dois programas, o grupo vai trazer novidades também para o Discovery Turbo. A ideia é reforçar a publicidade e a audiência dos canais Science, Civilization e Turbo, já que Discovery Channel, Home & Health, Kids e Travel & Living têm bom ibope no País.

Os figurinos de Mariana Ximenes, Patrícia Poeta e Gabriela Duarte foram campeões de pedidos na Central de Atendimento ao Telespectador da Globo em setembro.

No quesito cenografia, cinco objetos da casa de Clô, personagem de Irene Ravache em Passione, conhecida pelo gosto duvidoso, estão entre os dez mais pedidos de toda a programação da emissora.

Gravada na Argentina, Peter Punk, primeira série original produzida pelo Disney XD América Latina - com previsão de estreia em fevereiro - pode contar com participação de bandas brasileiras. A comédia conta a história de um garoto que tem uma banda de rock, cantado em espanhol.

"Como a série é produzida na América Latina, fica mais fácil convidar artistas e bandas para participar de alguns episódios, em vez de trazer outros para fazer shows, explica Maurício Jacob, diretor de Mídia da Disney Brasil.