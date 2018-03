Gato vítima da crise hídrica

Chico, entre os vários TOCs adquiridos, tem um, essencial. Vindo ainda daqueles anos de felicidade, quando podíamos tomar banho, regar o jardim, limpar as janelas, lavar o rosto, ou as mãos, arrumar a cozinha, beber água que não vinha do terceiro volume morto.

Não sei como começou ou quando, porém um dia Chico descobriu que a tigela de água não era tão interessante para ele mitigar (esta palavra é boa, mitigar) a sede. Um de nós foi culpado. Porque Chico, fascinado com a torneira deixada incidentalmente aberta, da qual corria um fio de água, mínimo, saltou para a pia e começou a tomar daquela água fresca. A língua, rápida, recolhia bocaditos e - vejam que horror - achamos graça.

Tenho culpa ao pensar hoje em quantos litros foram vazados da Cantareira ou sei lá de onde vem a água para este recanto da cidade. Mas era tão saudável, tão puro, tão bonito um pequeno gato preferindo a água fresca e não aquela da tigelinha, quente, empoeirada - porque a poluição de São Paulo chega mesmo dentro de casa, em camadas sucessivas. O bichinho se acostumou, tinha um relógio biológico infalível, naquela exata hora da manhã e da tarde, saltava para a pia e esperava. Alguém abria torneira para ele. Deixava um filete mínimo, quase nada.

Mas posso jurar que Chico não fraudou, nem provocou a crise. Essas gambiarras, muitas feitas por técnicos aposentados ou demitidos da Sabesp, roubaram mais água que o gato. Roubaram mais água do que os petrolões conseguiram em dinheiro para os cofres do PT. Vocês notaram que graças ao Eike Batista e a Petrobrás o termo bilhão tornou-se ninharia? Moedinha de troco? Parece que não é nada. Todo mundo fala em bilhão como se fosse trocadinho, pocket money, como dizem os americanos.

Voltemos ao Chico, que está passando por um período de superação, palavra que o marqueteiro de plantão da Dilma - esse é que nos engambela, nos leva no bico - usa com deleite. No primeiro dia, Chico subiu à pia e me olhou. Entendi, mas expliquei, em palavras as mais simples possíveis, que a crise tinha chegado e devíamos economizar água. Lamentava, não podia abrir a torneira. Gato, quando quer, entende. Quando não quer, faz cara de bobo. Não sei se ele entendeu, mas saí em seguida para um trabalho. Quando voltei, duas horas depois, o bichinho continuava na pia, imóvel. Busquei a tigelinha e ofereci, ele cheirou, não quis. Miou mansamente, me doeu o coração. Expliquei de novo e ele ficou me olhando com aqueles olhos verdes de gato de rua bem tratado. Olhos de gato súplices são tremenda chantagem.

Apanhei o animal com cuidado, levei-o para o chão, coloquei a tigela em frente, ele cheirou, recuou, pulou para a pia de novo. Miou mansinho. Dei as costas, desapareci. Se a sede insistisse ele deveria aceitar a água. Nas crises, todos devemos ter nossa cota de sacrifícios.

Fui fazer um texto, esqueci o gato. Ao voltar, lá estava ele sobre a pia, esperando. Disse:

- Sinto imenso, meu caro. Mas, certamente, você será a primeira baixa provocada pela crise hídrica. Ou deixa esse reflexo condicionado de lado, ou vai secar junto com a Cantareira. Não posso fazer nada. Pensou se todos os gatos desta cidade quiserem tomar água da torneira?

Chico miou, raivoso. Entendi, juro que entendi, depois de um tempo entendemos o que nossos bichos dizem.

- Crise hídrica? Olha aqui! Pare de se enganar. De querer me enganar. Não posso beber água? Está bem. Ficarei aqui até secar. Farei greve de sede. Chame a televisão. Quero terminar minhas sete vidas nas telas do Brasil, na internet. Se ninguém se comover, não quero mais pertencer a este mundo. Humanos? Pois sim!

Tentei tudo, minha filha adulou, minha mulher mimou, gatos são determinados. Não posso e não vou abrir aquela torneira. Quando sin to sede e vou ao pote, faço em um momento em que o Chico não esteja por perto. Cada manhã corro sobressaltado para a cozinha, esperando o pior. Agora, procuro um artesão que me faça um suporte para uma garrafa de água mineral, que ficará de ponta cabeça, junto à torneira da pia. Não precisa ser Perrier, nem San Pellegrino, nem Pedras Salgadas, nem Evian, nem Vichy. Ele foi educado na simplicidade. Se não morrer antes.