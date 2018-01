Gary Dourdan, astro de 'CSI', é acusado de posse de drogas O ator Gary Dourdan, que faz parte do elenco da série "CSI: Crime Scene Ivestigation", foi preso sob suspeita de possuir cocaína, heroína e outras drogas, disse a polícia na terça-feira. Dourdan, 41, foi detido pela polícia na cidade de Palm Springs, cerca de 160 quilômetros a leste de Los Angeles, depois de ser encontrado na madrugada de segunda-feira, dormindo no banco do motorista de um carro estacionado, disse a polícia em um comunicado à imprensa. O carro estava estacionado no lado errado de uma rua, com a luz interior acesa. Dourdan parecia desorientado e "possivelmente sob o efeito de álcool e/ou drogas" quando foi abordado por um policial, disse o comunicado. O policial encontrou substâncias que acredita serem cocaína, heroína, ecstasy e drogas vendidas com receita médica, assim como acessórios para o consumo de drogas, segundo comunicado. Dourdan foi detido, fichado por possessão de narcóticos e drogas perigosas e preso por cerca de cinco horas. Segundo a polícia, ele foi liberado mediante o pagamento de uma fiança de 5 mil dólares. Nascido na Filadélfia, Dourdan começou sua carreira no sitcom "A Different World" -- subproduto do "Cosby Show" -- e depois teve um papel importante na série "Soul Food", do canal pago norte-americano Showtime. Ele também fez parte do elenco do filme "Alien -- a Ressurreição", de 1997. Mas ele é mais conhecido por Warrick Brown, investigador forense de "CSI", a série mais assistida da televisão norte-americana. O episódio da semana passada foi assistido por 17 milhões de pessoas. Dourdan, cujo personagem se envolveu no assassinato de um membro de uma gangue local nos últimos episódios, faz parte da lista de atores que podem deixar a série em maio, no fim da oitava temporada. Um porta-voz da CBS disse que o canal não quis comentar se a prisão de Dourdan afetaria a produção do programa. O empresário do ator também não estava disponível para comentar o assunto. (Reportagem de Steve Gorman)