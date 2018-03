Gary Clark Jr. surpreende ao abrir show de Eric Clapton Se a apresentação de Eric Clapton foi protocolar, o mesmo não pode ser dito de Gary Clark Jr., que abriu o show do guitarrista inglês, anteontem à noite, no estádio do Morumbi, em São Paulo. No palco por apenas 40 minutos, o jovem de 27 anos, nascido no Texas, tocou composições próprias, cheias de personalidade. Não é à toa que foi considerado pela mídia internacional como "a esperança do blues". Para quem pensou que a alcunha soava exagerada, essa dúvida foi por água abaixo assim que ele dedilhou os primeiros acordes na sua guitarra.