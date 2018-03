Gary Clark Jr. mostra a nova face do blues Antes de Clapton, se apresentou no Morumbi o jovem postulante a guitar hero texano Gary Clark Jr. Vinha sendo anunciado como "a nova esperança do blues" pelas assessorias de imprensa. Não é (até porque o blues não precisa de esperança, está vivo e quicando na área), mas é uma bela novidade no gênero. Nos Estados Unidos, já o compararam a Stevie Ray Vaughan, seu conterrâneo, e também a Curtis Mayfield.