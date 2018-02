Garrafa de vinho branco é vendida por recorde de US$121 mil

LONDRES (Reuters Life!) - A venda de uma garrafa de vinho branco de 200 anos por 75 mil libras (121 mil dólares) estabeleceu o novo recorde mundial do livro Guinness como garrafa de vinho branco mais cara já vendida.

O comprador do vinho Château d'Yquem de 1811 foi o colecionador Christian Vanneque, ex-sommelier do restaurante La Tour d'Argent, laureado pelo Guia Michelin, em Paris.

Apesar de o Château d'Yquem ser famoso por estar entre os vinhos brancos doces mais finos e caros, o vinho de 1811 tem um apelo especial entre os entusiastas.

A climatologia daquele ano, as avaliações feitas em degustações, além da auspiciosa aparição do Grande Cometa naquele ano, todos indicam um excelente vinho.

"O vinho é muito especial -- está associado ao vinho branco mais renomado do mundo, e foi produzido no ano do Grande Cometa, que se acredita enaltece a qualidade do vinho", disse Vanneque à Reuters.

"É um vinho raro, que foi degustado em três ocasiões e a cada vez recebeu cinco de cinco estrelas", acrescentou.

"Não foi adquirido apenas como investimento -- também será um divertimento. Eu não sabia que era o vinho branco mais caro já vendido quando comprei, mas eu sabia que era o vinho mais caro pelo qual já paguei."

O alto índice de açúcar no Château d'Yquem significa que tem uma validade que supera em muito a de outros vinhos.

O vinho será exposto em uma vitrine à prova de balas, controlada térmica e hidrometicamente durante seis anos em seu restaurante, o SIP Sunset Grill, em Bali.

"Abrirei a garrafa daqui a seis anos para comemorar o 50o aniversário de quando comecei a trabalhar em Paris e compartilhar com minha esposa, irmãos e amigos. Eu já sei qual será o cardápio", disse Vanneque.