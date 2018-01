Garota passa por menino no filme 'Tomboy'

Aos 30 anos e com dois filmes no currículo - La Naissance des Pièvres (Lírios d'Água) e Tomboy, que estreia amanhã -, Céline Sciamma tornou-se uma das mais interessantes autoras do cinema francês contemporâneo. Ambos os filmes tratam da questão da identidade sexual - o relacionamento de duas garotas lésbicas e uma menina que adota uma persona masculina.

Numa entrevista por telefone, de Paris, Celine lembra que Pedro Almodóvar também ganhou o Teddy Bear, mas diz que rotulá-la como cineasta gay é reducionismo. Se o desenvolvimento futuro de sua carreira lhe proporcionar metade da respeitabilidade de que Almodóvar desfruta, como autor, ela já estará satisfeita.

"Não sou Laure nem Michael, mas é evidente que muita coisa no filme faz parte das minhas lembranças de infância. A relação com a irmã, essa sim é inteiramente baseada no relacionamento que tive com minha irmã. Cheguei a reproduzir diálogos, claro que com o filtro da memória." Laure é uma transexual? "Tenho minha ideia sobre ela e poderia dizer o que acredito em que ela se transformará, mas não é importante para o conflito que retrato. Zoe Héran, que faz o papel, é uma menina muito precoce. Conversamos sobre isso porque era necessário que ela entendesse as implicações da personagem. Para ela, trata-se de uma fase. Foi assim que entendeu, e não teve problemas em seguir em frente, naturalmente que assistida por sua família. A mãe permaneceu o tempo todo no set."

Se não tivesse encontrado a atriz certa, Céline admite que não teria realizado o filme. A menina tem uma cena de nudez - no banho. Céline não teve medo de ser acusada de abuso infantil? "Isso é coisa dos norte-americanos, obcecados com o politicamente correto. Ela esteve o tempo todo protegida, por nós e sua família."

A menina cortou o cabelo, adotou atitudes masculinas, mas o que a tornou atraente para a diretora é que já jogava futebol e tinha uma maneira muito natural de se colocar à vontade perante os meninos. Para facilitar a rodagem, os amigos de Laure/Michael são os amigos de Zoe na vida. Céline filmou com uma Cannon 7-D. "É uma câmera barata, muito leve, mas que reproduz a qualidade da imagem de cinema. Sua escolha foi uma decisão estética", informa.

TOMBOY. Direção: Céline Sciamma. Gênero: Drama (França, 2011, 82 minutos). Classificação: 12 anos.