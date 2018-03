Garfield sofre para recuperar o humor em nova animação

A proximidade do tradicional concurso de talentos, que coroará o melhor comediante do ano, só torna tudo mais complicado para Garfield, favorito ao prêmio. No entanto, ele terá de se virar sozinho para vencer, já que sua parceira, a gatinha Arlene, cedeu aos encantos de um forte adversário, o misterioso gato Ramone, com quem se apresentará no concurso em um tango temperadíssimo. Para reverter a situação a tempo de levar a vitória, Garfield terá a companhia de Odie em uma aventura atrás do lendário lago encantado de água engraçada, capaz de salvar sua pele.

Ao longo da árdua travessia, os dois amigos receberão lições sobre as virtudes de todo verdadeiro comediante dos divertidos animais da floresta. Mas é com o sapo Freddy, conhecido como o melhor de todos os comediantes do mundo, que Garfield se submete a um ?treinamento militar? para recuperar seu poder do riso, para só depois descobrir que o tal lago realmente existe.

Entre as lições, o gato é aconselhado a sempre ter humildade, não subestimar sua plateia e a aprender a tirar sarro de si mesmo. Os dois conseguem chegar a tempo da final do concurso, e é quando Garfield vai tentar desmascarar Ramone e se redimir. Só então o bichano descobre que, mais importante do que ser engraçado e manter sua fama, é conquistar o coração de sua querida Arlene. Para isso, ele terá de deixar as piadas de lado e encarar até o tango com sua gatinha. As informações são do Jornal da Tarde.