García Márquez: saúde abalada Gabriel García Márquez está perdendo a memória, segundo relatou um amigo próximo, depois de conversar com familiares do escritor. Plínio Apuleyo Mendoza, jornalista local e escritor de Cheiro da Goiaba, afirmou à revista digital Kienyke que o autor de Cem Anos de Solidão já não reconhece mais as pessoas pela voz. Mendoza contou que telefonou para o amigo em 6 de março, em seu aniversário de 85 anos, mas que ele não pôde falar. "No dia que completou 85 anos, liguei para García Márquez, mas não falei com ele. Conversei com Mercedes (Barcha, sua esposa) e ela prefere não passar o telefone para ele porque não reconhece." / ANSA