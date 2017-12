García Márquez recebeu o Nobel de Literatura em 1982; veja vídeos

O escritor colombiano Gabriel García Márquez, morto nesta quinta-feira, 17, na Cidade do México, foi o quarto latino americano a vencer o prêmio máximo da literatura mundial. Quinze anos depois de publicar seu grande clássico, Cem Anos de Solidão, a Academia Sueca entregou a láurea a García Márquez "por seus romances e contos, nos quais o fantástico e o realismo são combinados num mundo ricamente composto pela imaginação, refletindo a vida e os conflitos de um continente".

Os dois vídeos abaixo mostram a entrega do Prêmio ao colombiano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros latinoamericanos premiados pelo Nobel de Literatura foram Gabriela Mistral (Chile, 1945), Miguel Angel Asturias (Guatemala, 1967), Pablo Neruda (Chile, 1971), Octavio Paz (México, 1990) e Mario Vargas Llosa (Peru, 2010).

No vídeo abaixo está disponível o áudio do discurso de García Márquez quando da entrega do Prêmio.

Em um vídeo de divulgação de um prêmio de jornalismo que leva o nome do colombiano, García Márquez aparece conversando com Pablo Neruda, dizendo que gostaria de voltar a ser repórter de jornal: