García Márquez mostra bom humor em suas andanças

Prêmio Nobel de Literatura de 1982 e que passou os últimos anos recluso, o colombiano Gabriel García Márquez, de 86 anos, participou, no domingo, da inauguração do Royal Bol, um salão de boliche e de jogos na Cidade do México, onde vive. Segundo a imprensa mexicana, ele tirou fotos, cumprimentou crianças e mostrou o dedo médio para fotógrafos. Há pouco mais de um ano, foi anunciado que o autor de Cem Anos de Solidão sofria de demência senil.

E, na segunda-feira, o escritor visitou um shopping center também na Cidade do México, onde mostrou muito bom humor, até atendeu a pedidos de admiradores e posou para fotos. Sempre sorridente, Gabo ainda cumprimentou a todos e caminhou pelo local. Segundo uma fonte próxima ao escritor, essas suas saídas mostram que ele se encontra em 'um bom estado de saúde'. (Com Agências Internacionais)