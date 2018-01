García Márquez cria Casa da Colômbia na Cidade do México O escritor colombiano Gabriel García Márquez planeja comprar uma casa na parte histórica da Cidade do México, onde mora, para abrir uma Casa da Colômbia, segundo a imprensa local. O Prêmio Nobel de Literatura de 1982 informou de sua intenção ao embaixador da Colômbia no México, Luis Camilo Osorio, durante um recente convite para almoçar na Embaixada colombiana, segundo a edição eletrônica do informativo de televisão "CMI". O romancista negou assim os rumores sobre seu estado de saúde e disse a Osorio, ex-procurador-geral da Colômbia, que está prestes a adquirir uma mansão perto da praça do Zócalo, para abrir a sede cultural colombiana. García Márquez explicou que a "Casa Colômbia" será um centro para divulgar as artes plásticas, a música, a literatura e os artesanatos colombianos. O escritor vive no México há mais de 30 anos e há quatro se recuperou de uma grave doença.