Garanhuns 2012 abres inscrições Até sexta-feira, artistas e produtores culturais do País podem enviar propostas artísticas para o Festival de Inverno de Garanhuns 2012, que ocorrerá de 12 a 21 de julho. O edital tem por objetivo democratizar o acesso dos artistas ao festival, além de ser uma forma de a comissão programadora conhecer novos projetos que estão sendo realizados no Brasil nas áreas de música, teatro, dança, circo, artes visuais, formação, entre outros. As propostas podem ser entregues na Fundarpe (Rua da Aurora, 463/469, Recife) ou por correio. Mais informações: www.fundarpe.pe.gov.br/secult-pe-e-fundarpe-lancam-convocatoria-nacional-para-o-fig-2012.