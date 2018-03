Gangnam Style atinge 1 bilhão A viral canção Gangnam Style, do rapper sul-coreano Psy, fez história nesta sexta-feira ao tornar-se o primeiro vídeo a atingir 1 bilhão de hits no YouTube. Trata-se de mais um recorde na monumental jornada do vídeo em direção ao sucesso mundial. Postado no YouTube pela primeira vez em 15 de julho. Gangnam Style chegou ao marco de 1 bilhão de visitas às 13h50, no horário de Brasília, de sexta-feira. O YouTube marcou a ocasião com um desenho dançante de Psy ao lado de seu logotipo. No mês passado, o vídeo já havia alcançado a marca de mais assistido da história do YouTube , superando Baby, de Justin Bieber. / REUTERS