Game show no SBT vai testar memória de famosos

As perguntas do game, que testa a memória dos famosos com relação ao seu passado, são elaboradas com base em histórias sobre o participante contadas por amigos e familiares. Uma espécie de Arquivo Confidencial às avessas. Com piloto aprovado na emissora, o game agora parte para o recrutamento de famosos. A atriz Nicole Puzzi foi a primeira a participar da sabatina.

O jornal O Estado de S. Paulo teve acesso ao convite feito pela produção do programa a alguns artistas. Nele, o SBT deixa claro que ?nenhum assunto que desagrade o artista? será tratado na atração e que o prêmio mínimo instituído é de R$ 10 mil: R$ 5 mil de prêmio de participação, mais R$ 5 mil de cachê. Se acertar as 21 perguntas do programa, o famoso leva o prêmio máximo, que é de R$ 120 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.