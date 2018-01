'Game of Thrones': George R. R. Martin atrasa publicação do sexto livro

Os fãs da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, adaptada para a televisão pela HBO na série Game of Thrones, terão de esperar mais um pouco pelo sexto volume da saga. Neste sábado, 2, o escritor George R. R. Martin informou em seu blog que não conseguirá terminar The Winds of Winter dentro do prazo.

Isto significa que quando a sexta temporada de TV estrear, em abril, Martin ainda estará escrevendo o livro. Segundo o autor, a previsão é que a obra fosse publicada em março deste ano, mas levará mais alguns meses para ser terminada.

Em seu blog, Martin pediu desculpas aos fãs. "Aproveitem a série. Aproveitem os livros. Enquanto isso, eu continuarei escrevendo. Um capítulo de cada vez. Uma página de cada vez. Uma palavra de cada vez. É a maneira que eu sei fazer."

Com informações da AP.