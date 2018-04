'Game of Thrones' e 'Interestelar' foram os mais pirateados na internet em 2015

A série Game of Thrones e o filme Interestelar foram os conteúdos audiovisuais mais pirateados em 2015, informou a revista especializada Variety.

Inspirada nos livros de fantasia de George R. R. Martin, Game of Thrones, da HBO, liderou novamente a lista de séries mais pirateadas com 14.400.000 downloads ilegais em 2015, segundo dados do site dedicado a notícias de direitos autorais Torrent Freak. A série também foi a mais pirateada no ano passado, com 8.100.000 downloads ilegais.

A segunda série mais pirateada em 2015 foi The Walking Dead, com 6.900.000 downloads ilegais estimados, seguida por The Big Bang Theory, com 4.400.000.

A lista das dez séries mais pirateadas em 2015 é completada por Arrow, The Flash, Mr. Robot, Vikings, Supergirl, The Blacklist e Suits.

Já o longa Interestelar, dirigido por Christopher Nolan, foi o filme mais pirateado em 2015, com cerca de 47 milhões de downloads ilegais.

Segundo os dados do site Excipio, dedicado ao monitoramento da pirataria na internet, na segunda posição ficou Velozes e Furiosos 7, com quase 45 milhões de downloads ilegais, seguido de Os Vingadores: Era de Ultron, com 41,5 milhões.

Na lista dos dez filmes mais pirateados neste ano ficaram também Jurassic World, Mad Max: Estrada da Fúria, Sniper Americano, Cinquenta Tons de Cinza, O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos, O Exterminador do Futuro: Gênesis e Kingsman - Serviço Secreto.