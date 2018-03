Game desafia 'geração Restart' Geração Restart também conhece rock clássico. É isso, pelo menos, o que mostra os primeiros programas gravados do Provão MTV, game show que estreia hoje às 20h, sob o comando de Daniella Cicarelli e Thunderbird. Numa batalha musical, duas escolas escolhem quatro representantes que entendam do assunto e também levam ao palco uma banda formada por alunos. "Só fiz questão de que houvesse tortas na cara", diz Thunder. "Participei disso no programa do Gugu nos anos 90 e achei hilário." Entre as provas - difíceis para os incautos -, os participantes têm de adivinhar qual o nome do disco de determinada banda ou descobrir que clipe está passando, sem som, em até 7 segundos. O prêmio para tanto esforço parece desanimador se comparado a montantes de dinheiro oferecidos em outros programas: um troféu. Se ainda assim a turma de Ensino Médio quiser topar o desafio, basta inscrever a escola via site da MTV. /A. D.