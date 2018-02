Galvão Bueno faz a dança do siri, só com as mãos

Os humoristas preferem manter o suspense porque dá mais ibope, mas é fato que Galvão Bueno finalmente se rendeu à Dança do Siri, do Pânico. Foi quase um mês de perseguição até que Vesgo e Silvio conseguissem pegar o narrador em Monza. A coreografia, feita por Galvão só com as mãos, deve ir ao neste domingo. Vesgo e Silvio passaram a perseguir o narrador global após os Jogos Pan-Americanos. Ao garantirem a medalha de ouro, os jogadores de basquete brasileiro fizeram a Dança do Siri para comemorar. A Globo transmitiu as imagens e Galvão Bueno deu o crédito: "'Olha a Dança do Siri, aí! É a dança do siri!". Desde então, o Pânico na TV lançou a campanha "Dança Galvão".