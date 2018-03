GALPÃO PSICOLÓGICO Em seu novo espetáculo, o tradicional grupo mineiro Galpão sai do território do teatro farsesco - onde sempre se movimentou com tanta desenvoltura - e mergulha no drama psicológico de Anton Chekhov. Dirigida por Yara de Novaes, a trupe leva à cena Tio Vânia, a história de um homem amargurado que avalia as escolha que fez ao longo da vida. Um dos trunfos da montagem é o cenário de Marcio Medina, formado por colunas que os atores movimentam em cena para criar novos ambientes. / MARIA EUGÊNIA DE MENEZES