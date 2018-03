Galliano é suspenso da Dior por acusações de racismo

A Christian Dior suspendeu nesta sexta-feira o estilista John Galliano de suas funções na empresa enquanto autoridades investigam acusações de que ele teria feito declarações antissemitas.

Galliano foi escoltado até sua casa pela polícia na noite de quinta-feira depois de uma bebedeira num bar, durante a qual ele se envolveu em uma discussão e xingou um casal num bar, disseram fontes policiais.

"A Dior afirma, com total convicção, sua política de tolerância zero em relação a palavras ou comportamento racistas ou antissemitas", disse o executivo-chefe da Dior, Sidney Toledano, em um comunicado.

"Enquanto se desenrola o inquérito, a Chirstian Dior suspende John Galliano de suas responsabilidades", informou a empresa, parte do império de bens de luxo LVMH, do bilionário Bernard Arnault.

Segundo a polícia, Galliano estava bebendo em um bar chique no distrito do Marais, em Paris, antes da briga. A polícia de Paris levou o estilista britânico para a delegacia para um teste de bafômetro e descobriu que ele estava um pouco acima do limite legal de ingestão de álcool.

A assessoria de Galliano não estava disponível para comentar o fato e a Dior não se pronunciou.

(Reportagem de Lionel Laurent e Nicolas Boutin)