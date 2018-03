Galisteu estreia na Band e quer brigar pela liderança Depois de ficar seis meses na geladeira do SBT, Adriane Galisteu comemora na Band o seu retorno à TV e seus 14 anos de carreira. No comando do programa Toda Sexta, que estreia hoje, às 22h15, a loira levará ao público experiências de suas viagens nacionais e internacionais, bancará o cupido amoroso com a turma da terceira idade e ainda irá organizar um quadro bem parecido com o que o ex-patrão - Silvio Santos - estava acostumado a fazer: game de conhecimento com barras de ouro como prêmio. Apesar da semelhança, a diretora do programa, Walkiria Hamu, aposta no diferencial de Galisteu. "O especial dela é que ela tem carisma."