Galisteu ensaia talk show com homens na Fox

Empreguete. A Melhor Doméstica do Brasil, concurso do Programa Raul Gil, terá 2ª temporada no ar a partir do dia 7, pelo SBT, mais uma vez com patrocínio da Bombril. Serão 24 domésticas a disputar R$ 50 mil em barras de ouro. As inscrições estão abertas pelo site do SBT.

Empreguete 2. A doméstica vencedora também leva um ano de produtos de limpeza - que não são para ela, veja só, e sim para a patroa. A justificativa é que o mimo vale como agradecimento às empregadoras por terem liberado suas funcionárias para o expediente de gravações.

No mesmo Raul Gil, outro concurso entra em etapa semifinal a partir de hoje. Mulheres Que Brilham, espécie de "Show de Calouras", teve mais de mil inscritas e pretende revelar uma nova cantora brasileira. A vencedora será conhecida no dia 31 e ganha a chance de lançar um disco pela gravadora Sony.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rafinha Bastos deve ressurgir na tela da Band ainda na edição de A Liga que vai ao ar no dia 27. O humorista já começou a gravar.

Por falar na Liga, o programa desta terça enfoca histórias e trajetos de refugiados no Brasil. No episódio, Cazé cruza a fronteira do Peru com o Brasil, em companhia de haitianos que deixaram para trás o desemprego, a cólera e a guerra civil de um país ainda em ruínas pelo terremoto de 2010.

Inglês com Música, programa que a TV Cultura traz de volta a partir de setembro, tem uma temporada ainda inédita na emissora. É uma safra que só havia sido exibida pelo Univesp TV, canal universitário da Fundação Padre Anchieta, restrito ao espectro digital.

A atriz Amanda Costa, aliás, apresenta o Inglês com Música, um dos títulos em que a atual direção da Cultura mais aposta para atrair patrocínio.