Galeria Vermelho recebe mostra anual de performances

No pátio, o maestro rege uma ‘orquestra’ de carros, com buzinadas e portas batendo. Na área interna, um homem percorre de skate um trajeto delineado com banha de porco. Em uma pequena sala, pessoas jogam cartas com um baralho transparente, que permite aos adversários a visualização de todo o jogo.

A 5ª edição da Verbo, mostra anual de performances que começa segunda-feira, 6, reúne 50 artistas nacionais e internacionais na Galeria Vermelho, para 17 ações improváveis. O evento abre espaço para que os artistas mostrem suas criações e contribui para que a performance tenha mais visibilidade, como explica Marcos Gallon, o organizador.

Em ‘A Maldição de Ford - Homenagem a f?’ (4ª, 8, às 21h), Daniel Fagundes rege a música ‘Divertimento para Dez Carros’, executada por 20 artistas em carros de vários modelos. Guilherme Peters apresenta a ‘Tentativa de Evocar o Espírito de Joseph Beuys ao Redor Deste Espaço’ (6ª, 10, às 21h), que fala da influência do artista alemão na arte atual, relacionando-o com elementos da cultura de rua, como o skate.

Os brasileiros Carolina Mendonça e Bruno Freire constroem, aos olhos do público, um muro de 32 m2 (3ª, 7, às 20h). Em ‘Ventiladores’ (6ª, 10, às 20h), Ícaro Zorbar põe para tocar uma fita cassete, enquanto partes do rolo da fita são ‘ventiladas’.

Entre uma ação e outra, interaja com as obras de ‘Cassino’, como as de Carla Zaccagini: o tal baralho transparente e um (difícil) jogo da memória feito a partir da foto de uma piscina.

VERBO 2009

Onde: Vermelho. R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520.

Quando: 2ª (6) a 6ª (10), 20h/22h.

Quanto: Grátis.