Galeria Vermelho inicia terceira edição da mostra ´Verbo´ A Galeria Vermelho (Rua Minas Gerais, 350) realiza entre esta terça-feira, 10, e domingo, 15, a mostra de performance Verbo, neste ano em sua terceira edição. Ao longo dos seis dias do evento, com entrada gratuita, ocorrerão na galeria 34 ações/trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros selecionados pela curadora Daniela Labra, em parceria com Eduardo Brandão e Marcos Gallon, da Vermelho. Nesta edição, o projeto recebeu 250 inscrições. As apresentações ocorrem de terça a sexta, das 19 horas às 22 horas, e no sábado e no domingo das 14 horas às 21 horas. A programação completa pode ser vista no site.