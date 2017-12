Galeria promeve debate sobre cultura popular e erudita O Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro e a Galeria Estação realizam o debate Popular e Erudito: Conceito sem Preconceito, com a participação do editorialista do Jornal da Tarde e escritor José Nêumanne, da arquiteta Janete Costa e do ator e dramaturgo Hugo Possolo nesta terça-feira, 24, às 20h30. O debate, com entrada franca, faz parte da programação da mostra Brasil Imaginário, em cartaz até o dia 30 na Galeria Estação, que traz 50 obras de grandes mestres da arte popular, entre eles Chico Tabibuia, Nino, Artur Pereira, Mestre Guarany, Gilvan Samico e Zé do Chalé. Popular e Erudito: Conceito sem Preconceito. Rua Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, tel. 3813- 7253. Nesta terça-feira, às 20h30