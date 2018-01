Galeria Olido recebe campeonato Hip Hop DJ em SP

O rápido girar de discos ao som de rap e outros ritmos marca hoje a terceira etapa da 12ª edição do campeonato Hip Hop DJ, um dos maiores eventos do gênero no País, que desde 1997 descobre e premia DJs de ?turntablism?, ou seja, aqueles que colocam para dançar com scratches (riscos no vinil) e batidas criadas nos toca-discos.

Neste ano, o concurso idealizado pelo DJ Kl Jay (Racionais MCs) e pelo rapper Xis ocorre na Vitrine da Dança, da Galeria Olido, às quartas-feiras, em São Paulo. "Ocupar a galeria tem muito a ver com valorizar a revitalização do centro da cidade. Ficamos felizes, ainda mais porque a final do evento (no dia 8 de novembro), será no mês da Consciência Negra", diz o Dj Big Edy, um dos organizadores.

Na última quarta-feira, a competição recebeu os DJs D2, Tio X e Rodrigo. Aos poucos, rapazes e moças estilosos, com roupas largas, cabelos enrolados ou trançados, de idade entre 20 e 30 anos, foram lotando a sala da Olido. Antes da disputa, alguns arriscavam passos de break, enquanto o MC Tifu, mestre de cerimônias, passava mensagens, uma delas fazia referência à pichação: "É um erro, que prejudica o acerto de todos".

D2, Tio X e Rodrigo tiveram 3 minutos para mostrar a sua arte. D2 colocou rock na apresentação, Tio X fez dos scratches seu ponto alto e Rodrigo arrancou gritinhos com uma base de funk soul e muita agilidade. Resultado: Rodrigo e Tio X estão na final. Hoje se apresentam Lisa Bueno, Marques, Ckrill e Bola. Lisa, que participa do campeonato desde 2004, comemora a entrada de mais uma mulher (Simone) na disputa. "No começo eu ficava nervosa, era sempre a única moça. Tive que ser muito corajosa", diz Lisa.

A final terá 11 DJs, vindos das eliminatórias, mais o vencedor do campeonato 4/4 Batidas e Scratches. O campeão, além de levar um par de toca-discos profissional, garante uma vaga na final do DMC 2010, principal premiação mundial dessa categoria. As informações são do Jornal da Tarde.

Hip Hop DJ 2009. Galeria Olido. Vitrine da Dança. Av. São João, 473. Tel. (011) 3331-8399. Hoje, às 19h; dia 28/10, às 19h; final no dia 8/11, das 17h às 21h. Grátis. Livre.