Galeria de SP inaugura hoje Centro de Memória do Circo

Objetos como formas de sapatos gigantes, figurinos de palhaços, uma tuba enferrujada, caixas de som, equipamentos de iluminação de palcos, sanfonas e diversos álbuns de fotografias representam a história dessas duas companhias que foram rivais no passado e eram admiradas e defendidas com fervor semelhante ao dos torcedores de futebol.

"Não dá para estudar música, teatro, televisão, cinema, sem passar pela história do circo. Há muito tempo ele merecia um espaço consagrado e voltado só para ele", diz Verônica Tamaoki, coordenadora da instituição. Para quem estiver disposto a ir mais fundo nesse universo, o espaço também conta com documentos textuais, entre reportagens e entrevistas, e registros audiovisuais, como microfilmes, vídeos e fitas cassete. A proposta é convidar as pessoas a conhecer mais sobre o circo, que já agregou atores como o hispano-brasileiro Oscarito (1906-1970) e Lima Duarte.

O Centro de Memória está pertinho do local que foi a nascente do movimento circense, o Largo do Paiçandu. Era ali que artistas se reuniam toda segunda-feira, dia de folga deles, para trocar ideias sobre a linguagem. O ponto de encontro surgido naquele final do século 19 era o Café dos Artistas e cada reunião chegava a contar com mais de 600 pessoas. Foi a partir daí, nesse ambiente de efervescência, que as trupes de Nerino e Garcia ganharam projeção. O Garcia, aliás, representou o Brasil em diversos países e chegou a ser considerado o quarto no mundo.

A inauguração do espaço integra o 1º Festival Municipal de Circo, que até domingo vai levar ao centro da cidade apresentações gratuitas, mostra competitiva, e a 4ª Palhaçaria Paulistana. As informações são do Jornal da Tarde.

Centro de Memória do Circo. Com acervos dos circos Nerino e Garcia. Hoje, às 18 horas, na Galeria Olido. Av. São João, 473, Centro. Tel. (011) 3397-0171. Programação Gratuita.