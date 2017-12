Galeria de NY abre ação para reaver tela roubada de Warhol

Uma pintura de Andy Warhol roubada de uma galeria de arte de Manhattan uma década atrás reapareceu na casa de leilões Christie's, e a galeria abriu na terça-feira uma ação para reaver a tela. A obra, uma das duas telas Dollar Sign criadas por Warhol em 1981, vale pelo menos 100 mil dólares, segundo a ação. Outra Dollar Sign foi vendida por 4,5 milhões de dólares em um leilão da Christie's em 2006. Movida pela Galeria Martin Lawrence, a ação pede que Jason Beltrez, que entregou a tela à Christie's, a devolva à galeria, mas não pede indenização em dinheiro. A Christie's, que concordou em guardar a obra até seu proprietário correto ser identificado, também é citada na ação, mas "unicamente como parte interessada" no assunto. A pintura foi uma das duas telas "Dollar Sign" roubadas da galeria em 1998. A galeria registrou boletim de ocorrência policial na época e entrou em contato com o Registro de Perdas de Arte, que mantém um banco de dados de obras perdidas ou roubadas em todo o mundo. Em 2007, depois de Beltrez vir à tona com o quadro, a Christie's contatou o Registro, que confirmou tratar-se da mesma tela roubada da galeria SoHo, disse Chris Marinello, advogado da instituição.