Galeria de Londres prepara exposição sobre sexo O centro de artes Barbican de Londres prepara uma exposição sobre a arte da sedução intitulada Seduzidos: A Arte e o Sexo da Antiguidade Até Agora. A mostra, que será restrita a maiores de 18 anos, reunirá 250 objetos, que vão desde estátuas e relevos da Grécia e da Roma clássicas, até obras contemporâneas de Robert Mapplethorpe, Francis Bacon e Jeff Koons. Haverá fragmentos libidinosos de afrescos das paredes de um bordel de Pompéia, e quadros e desenhos eróticos de Fragonard, Carracci, Turner, Rodin e Picasso. Também será exibido um filme de Andy Warhol intitulado Blow Job, que apresenta um ato de sexo oral. De Picasso, os organizadores tentaram conseguir junto ao Metropolitan Museum of Art de Nova York um quadro pouco conhecido, que mostra um homem e um jovem durante o ato sexual. Destaques Também farão parte da exposição manuscritos da Índia, pinturas renascentistas, gravuras pornográficas japonesas e peças da grande coleção reunida pelo sexólogo Alfred Kinsey. Haverá ainda uma instalação sonora intitulada A Voz do Sexo, que permitirá aos visitantes escutar a leitura de textos extraídos do Kama Sutra, de Lolita, de Nabokov, e de obras do Marquês de Sade. Kate Bush, diretora da galeria do Barbican, admitiu à imprensa que a exposição, que faz parte das comemorações dos 25 anos do centro, será provocadora, mas negou a intenção de escandalizar. Segundo a diretora, será uma mostra "séria e com um enfoque intelectual", que tentará mostrar que outras civilizações tiveram uma atitude muito mais aberta em relação ao sexo do que as dos britânicos dos séculos 19 e 20. "O sexo é um assunto que interessa a todos. Não queremos ser escandalosos. Os limites são sempre individuais", afirmou Kate. A exposição estará aberta ao público entre 12 de outubro e 27 de janeiro de 2008.