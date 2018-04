Galeria australiana reconhece que seu único Van Gogh é falso

Uma pintura que por muito tempo se considerou ser obra do mestre holandês Vincent van Gogh, exibida em um museu da Austrália por mais de 70 anos, foi apontada como sendo falsa, depois de ser submetida a uma série de testes por peritos em Amsterdã, disseram nesta sexta-feira, 3, os responsáveis por uma galeria de arte australiana. Cabeça de Homem, que era exibido como o único quadro de Van Gogh na galeria é uma falsificação, reconheceu o diretor da Galeria Nacional de Arte de Victoria, Gérard Vaughan. Segundo a imprensa australiana, um grupo de pesquisadores de Amsterdã (Holanda) determinou que o quadro, adquirido pela galeria em 1940 por 2.196 libras, é falso. Ele era avaliado em US$ 21,5 milhões. A autoria da pintura foi questionada pelo jornal britânico Sunday Times quando ela foi emprestada à Dean Gallery, de Edimburgo (Escócia), para a exposição Van Gogh e Reino Unido: Colecionadores Pioneiros. Peritos do museu Van Gogh em Amsterdã descobriram que a tela foi pintada na época em que Van Gogh vivia, embora apresente diferenças estilísticas em relação ao trabalho dele. "A reatribuição de pinturas faz parte do cotidiano de qualquer grande galeria que possua um acervo grande e complexo", disse o diretor da galeria, em Melbourne, segunda maior cidade da Austrália. A tela, um retrato de um homem desconhecido, foi levada à Austrália em 1939 pelo falecido publisher de jornais Keith Murdoch, pai do magnata da mídia Rupert Murdoch, como parte de uma exposição itinerante.