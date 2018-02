Galeano ganha prêmio na Suécia

O escritor uruguaio Eduardo Galeano recebeu ontem, em Laxön, o prêmio Stig Dagerman, uma das premiações literárias mais importantes da Suécia. Durante a cerimônia, o autor leu trechos de sua obra O Livro dos Abraços, recentemente traduzida para o sueco, e participou de um colóquio com escritores do país. O prêmio, de cerca de US$ 10 mil, foi criado em 1996 e tem o nome de Stig Dagerman (1923-1954), autor anarquista e um dos principais escritores suecos da década de 1940. Nas edições anteriores, foram contemplados nomes como a austríaca Elfriede Jelinek (2004) e o francês Jean-Marie Gustave Le Clézio (2008). /EFE