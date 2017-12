Gal Costa retorna a SP com ‘Estratosférica’

A cantora Gal Costa volta neste sábado, 16, a São Paulo com o repertório de seu disco Estratosférica. O show será na casa de espetáculos Tom Brasil. O álbum, lançado no ano passado, é o 36.º que Gal faz em estúdio. Ao contrário do anterior, Recanto, mais experimental, produzido por Caetano Veloso, Gal retornou com um disco cheio, de arranjos vigorosos. Estratosférica foi muito bem-aceito pela crítica, que o colocou nas listas de melhores trabalhos de 2015.

Gal diz que não pensou em mudar nada no repertório que apresenta desde 2015. Mas que o tempo joga a favor de quem assistir ao espetáculo agora que ele está “mais azeitado”. “Estratosférica, para o show de agora, no Tom Brasil, não tem nada de novo a não ser a maturidade do próprio espetáculo que vem sendo exercido.” Ela diz que já pensa em novo projeto, mas prefere, ainda, guardar segredo. “Sim, eu já tenho um novo projeto. Mas não gostaria de dizer, ainda está tudo muito indefinido. Tenho vontade, existem algumas possibilidades, preciso definir, mas acho que não seria responsável da minha parte dizer aqui o que ele seria.”

Em novembro do ano passado, Gal fez uma apresentação ao lado de Milton Nascimento na Praia de Copacabana, no Rio, um evento da empresa Natura, que comemorava seus dez anos de patrocínios na área musical. A apresentação foi comovente. Milton estava fisicamente debilitado, e procurava o colo de Gal com o olhar. Juntos, cantaram Dez Anjos, Paula e Bebeto, Solar e, em um retorno de Milton ao final, Fé Cega, Faca Amolada. Em uma cena forte, Gal se ajoelhou ao lado de Milton para assisti-lo cantar.

Quando o cantor se levantou para deixar o palco, Gal pediu que ele ficasse mais e fugiu do roteiro. Milton se sentou, então, e fez Travessia só ao violão.

Antes de o encontro acabar, Gal falou ao público sobre sua vontade de gravar um disco com Milton Nascimento. Ele respondeu com um sinal positivo. Agora, Gal fala que aquela conversa, realmente, não era apenas uma troca de gentilezas no palco. “Na verdade, eu tenho muito vontade (de gravar este disco) porque Milton é dos grandes compositores do mundo. Depende dele, do tempo dele, do desejo, da vontade dele. Se rolar, eu aviso logo a vocês.”