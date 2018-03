Gal Costa faz show grátis hoje Gal Costa apresenta hoje, às 11h30, seu novo disco Recanto, no Parque da Juventude. O show encerra o festival recorrente Cultura Livre SP, que desde outubro de 2011 realiza shows gratuitos ao ar livre em espaços públicos de São Paulo. O espetáculo, com direção de Caetano Veloso, traz no repertório canções como Tudo Dói, Recanto Escuro e Miami Maculelê, que fazem parte do recente álbum, em que a cantora flertou com sonoridades eletrônicas. Gal também canta clássicos de sua carreira como Barato Total, Folhetim e Vapor Barato. O Parque da Juventude fica na Avenida Zaki Narchi, 1.309, em Santana.