Gal Costa abre série de pocket shows na MTV Trazer para o canal artistas consagrados para se apresentarem ao vivo, em performances intimistas e exclusivas: eis o a meta do Estúdio MTV, nova série da casa que prevê seis pocket shows feitos sob encomenda, com uma hora de duração, para uma seleta plateia de 100 pessoas. A ideia começa com Gal Costa, que grava seu espetáculo na próxima sexta-feira, no estúdio anexo ao prédio da MTV, no Sumaré. No repertório, está parte do show Recanto, trabalho que resume o histórico da cantora. Gal divide o palco com Pedro Baby (guitarra e violão), Bruno Di Lullo (baixo e violão) e Domenico Lancelloti (bateria e bases eletrônicas). A cena vai ao ar no dia 20 e o Estúdio MTV.