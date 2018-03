Gagosian mostra brasileiros Será inaugurada hoje na Galeria Gagosian de Paris a mostra Brazil - Reinvenção do Moderno, ampla exposição com obras de Sergio Camargo, Amilcar de Castro, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Lygia Pape e Mira Schendel. A mostra, que ficará em cartaz até 5 de novembro no espaço parisiense de uma das mais poderosas galerias de arte do mundo, tem como marco o ano de 1959, quando foi lançado o Manifesto Neoconcreto no Rio. A partir desse mote, a mostra centra atenção na criação desses importantes artistas brasileiros realizada nas décadas de 1960 e 70. A exposição, ainda, é acompanhada de texto escrito pelo crítico Paulo Venancio Filho.