Gaga ameaça Oprah como mulher mais bem paga do entretenimento

NOVA YORK (Reuters) - Cuidado, Oprah --uma popstar criativa e uma dona-de-casa real e ambiciosa estão perto de alcançar você, financeiramente.

De acordo com a Forbes.com, Oprah Winfrey ainda é a mulher mais bem paga no mundo do entretenimento em todo o planeta, mas Lady Gaga e Bethenny Frankel, uma das donas-de-casa originais de Real Housewives of New York, estão escalando os degraus da riqueza rapidamente.

Oprah Winfrey foi a primeira colocada na lista, com ganhos de 290 milhões de dólares entre maio de 2010 e maio de 2011 e uma fortuna líquida estimada em 2,7 bilhões de dólares.

Mas o talk show diurno de Oprah, que ela encerrou em maio, era sua principal fonte de renda, e, desde que foi lançada, em janeiro, sua rede de TV a cabo própria, a OWN, vem tendo audiência fraca.

"A rede OWN ainda tem um longo caminho a percorrer antes que os anunciantes comecem a pagar valores semelhantes aos que Winfrey cobrava em seu programa de TV", disse Dorothy Pomerantz, da Forbes, que, para compilar a lista, colheu informações de agentes, empresários, advogados e outras pessoas bem informadas.

Lady Gaga foi a segunda colocada na lista, com 90 milhões de dólares em ganhos líquidos no ano, seguida por Bethenny Frankel, com 55 milhões. Frankel, que lançou sua dieta própria e sua marca de produtos de estilo de vida, vendeu seu misto de coquetel Skinnygirl Margarita por estimados 100 milhões de dólares e vem ampliando sua grife, que em breve vai incluir alimentos, suplementos e um possível talk show.

Quatro mulheres ganharam 45 milhões de dólares cada no ano passado e empataram na quarta posição. São a modelo Gisele Bundchen, a cantora Taylor Swift, a apresentadora de talk show Ellen DeGeneres e a juíza-celebridade Judy Sheindlin.