Gafes e ganhos da lei da TV, 9 meses depois

O Globo Cidadania acertou na opção de promover cenário interativo no programa. Quem quiser ter sua imagem estampada no cenário nas edições de junho deve postar no Instagram fotos inspiradas no tema Mobilidade Urbana, até o dia 8, sob a hashtag #GloboCidadania_Mobilidade.

Globo Cidadania 2. É requisito básico mostrar como você contribui para melhorar o trânsito na sua cidade.

Patrícia Abravanel chegou a convidar Luan Santana, lá nos bastidores do Troféu Imprensa, para apresentar o Festival Sertanejo, programa em produção pelo SBT. Ele não levou o convite a sério.

O cineasta Walter Carvalho e o diretor José Villamarim, que já estiveram juntos no set da microssérie O Canto da Sereia, falam sobre a renovação da cinematografia na TV Brasileira na Cinemateca Brasileira, dia 9, durante a Semana e o Prêmio ABC de cinematografia.

A criação de um novo modelo comercial para abrigar publicidade na programação da TV Cultura foi um dos assuntos discutidos durante a sabatina dos membros do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta aos dois candidatos à presidência da entidade, Marcos Mendonça e Carlos Augusto Calil.

Mas houve consenso entre os presentes, candidatos e conselheiros, de que a programação infantil continue completamente livre de comerciais na tela da TV Cultura.

O SBT continua batendo um bolão nas redes sociais. Ontem, os rankings da QualCanal e da TV Square, que mensuram os assuntos de TV discutidos na web, posicionavam em 1º lugar a novela enlatada Cuidado com o Anjo.

Tatá Werneck já grava o piloto de sua série, Sem Análise, em que vive vários tipos de neurose. Na foto, ela é a "mulher bordão", que nunca se expressa sem uma rima ou piada. Cartomante e mulher sensual também estão em sua galeria. Em outubro, no Multishow.

Um balanço, realizado pela Ancine, dos efeitos gerados pelos primeiros nove meses de regulamentação da nova lei da TV paga abrirá a 14.ª edição do Fórum de Televisão, dias 4 e 5 de junho, no Centro de Convenções Frei Caneca. No segundo dia de evento, o workshop "Gafes e Remendos - O que aprendemos nesse primeiro ano de regulamentação" reunirá Krishna Mahon, dos canais History, A&E e Bio, Elisa Chalfon, dos canais Fox, e Silvia Elias, da Turner. Elas darão dicas aos produtores sobre suas experiências com conteúdos locais: o que deu certo, o que não deu e como evitar problemas, da apresentação à execução de um projeto.

Neurose múltipla