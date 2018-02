Gael e Alice Braga farão filme juntos O ator mexicano Gael García Bernal e a atriz brasileira Alice Braga estarão no elenco do próximo filme do diretor argentino Pablo Fendrik, The Ardor, que será gravado na Floresta Amazônica em março de 2013. O nome de Gael era dado como certo para a produção e foi anunciado na sexta, ao lado do de Alice, pela revista Variety. A trama do filme gira em torno de um xamã e da filha do dono de uma modesta plantação de tabaco, que é sequestrada por um grupo que se dedica a desmatar a floresta depois de matar seu pai. Segundo o diretor, The Ardor é uma história de vingança, "com um ritmo parecido ao de um western"./ EFE