'Gabriela' estreia hoje com sensualidade de Juliana Paes

Encarar a personagem imortalizada por Sonia Braga - que a interpretou na novela, em 1975, e no cinema, em 1983 - fez com que Juliana tentasse apagar da memória as imagens da atriz veterana. "Como eu fiz uma leitura sabendo que faria a novela, fiz o exercício de me colocar naquela fala. A cada suspiro, eu tentava trazer para mim", conta Juliana.

A adaptação de Walcyr Carrasco manterá a mesma estrutura da obra de Jorge Amado. Na trama, Gabriela sofre com a miséria do sertão e migra em busca de melhores condições. Ao chegar a Ilhéus, no litoral baiano, a jovem conhece Nacib (Humberto Martins), dono do bar Vesúvio, que a contrata como cozinheira, e acaba se envolvendo com o patrão. Juntos, os dois serão responsáveis pelas cenas mais calientes da novela.

Segundo o ator, as sequências de sexo serão mais poéticas do que explícitas, apesar do horário da atração. "As cenas quentes são coreografias que, em nenhum momento, determinam uma situação que não seja a do amor", filosofa. Para Humberto Martins, o entrosamento para contracenar à vontade com Juliana se deu rápido. "A gente se gosta muito", diz.

Quem deve roubar a cena é Ivete Sangalo, que dará vida a Maria Machadão, papel que foi de Eloísa Mafalda. Acostumada a incentivar o público a se beijar nas micaretas na vida real, na ficção a cantora comandará a pegação no Bataclan, o bordel da cidade, do qual a personagem é a dona.

"Os coronéis dependem dela porque o entretenimento da cidade se concentra ali. Mas é uma mulher digna, cheia de presença e com uma relação maternal com as prostitutas. Ela tem força política e dá uma organizada no sistema em favor das meninas", diz Ivete. O fato de ser cantora não intimidou a baiana a aceitar um papel grande em uma novela. "Contei com a receptividade e o bom coração de todos. E estou ótima", brinca. As informações são do Jornal da Tarde.