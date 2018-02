'Gabriela' eleva ações da SIC em Portugal A SIC, rede portuguesa que importa as novelas da Globo, atribui à excepcional audiência de Gabriela o salto de 9,37% alcançado anteontem pelas ações da Imprensa, grupo a que pertence, na Bolsa. Exibido desde o início da semana na faixa nobre, o remake da obra de Jorge Amado alcançou 1,6 milhão de espectadores na estreia. Jogos de futebol à parte, foi o programa mais visto do canal este ano. Na terça, Gabriela voltou a liderar a audiência, com 19,9% de participação entre as TVs ligadas. Desde o ano passado, a SIC vem escalando posições junto à líder, TVI, e em boa parte graças às duas coproduções feitas com a Globo: Laços de Sangue e Dancin'Days.