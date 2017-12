Gabriela Duarte mostra a filha Manuela Manuela, a filha da atriz Gabriela Duarte e do fotógrafo Jairo Goldflus nasceu às 14h48 de sexta-feira, mas só nesta segunda foi divulgada a primeira foto da criança, clicada pelo pai, claro. As três gerações, Manuela, sua mãe Gabriela e sua avó Regina Duarte aparecem juntas na foto. Regina interpreta a médica Helena, da novela de Manoel Carlos "Páginas da Vida", da Rede Globo. O parto foi realizado na maternidade Pró-Matre Paulista, em São Paulo. A menina pesa 2.590 quilos e tem 47 centímetros. Gabriela estreou na TV aos 13 anos na minissérie "Colônia Cecília", da TV Bandeirantes. Na novela "Por Amor" e na minissérie "Chiquinha Gonzaga", ambas exibidas pela Rede Globo, contracenou com a mãe. Seu mais recente trabalho foi a atuação no filme "O Vestido", de Paulo Thiago, em 2004. Matéria alterada em 22/08/06, para acréscimo de informações