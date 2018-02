Gabriel Villela

1. A CANÇÃO DE SALOMÃO - Cida Moreira.

"Uma aula magna de interpretação brechtiana, na voz de Cida."

2. CORAÇÃO MATERNO- Vicente Celestino.

"Um dos primeiros melodramas circenses a que assisti, em Minas."

3. BELLA CIAO (HINO DA RESISTÊNCIA ITALIANA) - Tradicional.

"Pela beleza dos versos, pelo significado político, cantado por Rosi Campos na peça de Luiz Alberto de Abreu. Por me trazer à memória instantes de cantorias e prazeres com Miriam Muniz."

4. SUSSUARANA - HeckelTavares e Luiz Peixoto.

"Babaya, minha amiga e preparadora vocal de meus elencos, sempre canta no dia do meu aniversário."

5. CAICÓ - Milton Nascimento

"Quando eu dirigia o show Tambores de Minas para o Milton, um dia ele me chamou no estúdio e cantou só pra mim, do jeitinho que ele gravou."

6. NON JE REGRETTE RIEN - Michel Vaucaire e Charles Dumont.

"Show de Cássia Eller. Meu mundo ruiu em pó e eu custei a levantar. Ufa!"

7. ORAÇÃO A MÃE MENININHA DO GANTOIS - Dorival Caymmi.

"Eu estava lá no Gantois quando foram comemorados os 100 anos de nascimento ''Dela''. O

dueto de Gal Costa e Bethânia me fez ver Deus, Nossa Senhora e os anjos no céu da Bahia."

8. LUAR DO SERTÃO - Catulo da Paixão Cearense

"Se for alguém ao meu enterro, por favor, cante: "Ai quem me dera que eu morresse lá na serra...""

9. HISTÓRIA DE UMA GATA - versão de Chico Buarque.

"É da peça Os Saltimbancos, o mais belo musical a que já assisti."

10. PANIS ANGELICUS - Cântico da Sagrada Eucaristia

"Cantado pelo Grupo Galpão, quando nos apresentamos em um circo em Belo Horizonte."