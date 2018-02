Gabriel Grossi lança álbum 'Urbano' no Sesc Pompeia

O gaitista brasiliense Gabriel Grossi, um dos melhores da nova geração em seu instrumento, apresenta o show para lançar o disco Urbano, quinta-feira, no Teatro do Sesc Pompeia, a partir das 21h (ingressos de R$ 3,20 a R$ 17).

Nome que já foi requisitado por artistas como Chico Buarque, Ivan Lins, Dave Matthews, Lenine, Milton Nascimento, Beth Carvalho e Maria Bethânia, Grossi chega ao oitavo trabalho só com temas próprios. A maioria das faixas foi composta em parceria com o pianista Guilherme Ribeiro, como Pare e Escute, Dê Preferência, Todas Direções e Trilhos.

O lendário gaitista belga Toots Thielemans, ao ouvir Grossi, o classificou como "explosivo e um dos maiores gaitistas da atualidade." Ao mesmo tempo em que lança Urbano, ele segue como integrante do Hamilton de Holanda Quinteto desde 2005. Foi com esse trabalho que, em 2007, ele ganhou o prêmio de melhor grupo de música instrumental brasileira e chegou a ser finalista do Grammy Latino por três anos seguidos.