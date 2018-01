Gabriel García Márquez celebra 80 anos em Cuba O prêmio Nobel de literatura Gabriel García Márquez , que completou 80 anos na terça-feira, 6, chegou a Cuba na sexta-feira para comemorar seu aniversário, informou neste sábado, 10, o jornal Granma, do Partido Comunista. O escritor colombiano compartilha de uma antiga amizade com Fidel Castro, afastado do seu cargo há sete meses por uma enfermidade não revelada, e deu ao cubano o privilégio de ler os originais de vários de seus livros. Condecoração García Márquez condecorou em Havana o cantor cubano Pablo Milanés com uma medalha do Conselho de Estado, disse a imprensa oficial, que não precisou se o escritor se reuniria com Fidel Castro. "É a primeira vez que condecoro alguém menor do que eu", brincou o escritor em entrevista ao Granma. "É uma felicidade que possa estar todos os anos um pouco aqui em Cuba", acrescentou. Milanés foi fundador do movimento de canções de protesto conhecido como Nova Trova que surgiu após o triunfo da revolução liderada por Fidel Castro em 1959 e reuniu jovens cantores da ilha. Em 2006, ele ganhou dois Grammy Latinos.