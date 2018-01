Gabourey Sidibe interpreta jovem sofredora em 'Preciosa'

O longa, que também concorre ao Oscar na categoria de melhor filme, é baseado no livro "Push", da ativista negra Sapphire. Conta a história de Claireece Precious Jones, uma garota do subúrbio que, além de obesa, sofre violência doméstica e abuso sexual do próprio pai. Como se não bastasse, Precious teve um bebê com síndrome de Down, fruto desta relação incestuosa, e está grávida de mais uma criança, também dele.

Para não estragar o prazer de assistir ao filme, nem todas as desgraças na vida de Precious foram enumeradas até aqui. A vida dela começa a mudar quando ela passa a frequentar uma escola para jovens com problemas de sociabilização. Cria-se ali uma zona de conforto para a garota, que aos poucos se descobre inteligente, sensível e companheira. Com uma pequena melhora na sua autoestima, Precious passa até a sonhar com um futuro melhor. E tem divertidos devaneios de diva.

Quando tudo sugere apontar para um caminho melhor, ela descobre que também é portadora do vírus da aids. A nova tragédia é apresentada de forma suave, mas verdadeira. Méritos para o diretor estreante Lee Daniels, que concorre ao Oscar de melhor diretor. A atriz Mo'' Nique (que faz a mãe de Precious) disputa a estatueta de atriz coadjuvante, prêmio que já levou no Globo de Ouro. As informações são do Jornal da Tarde.