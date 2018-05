Futuro adiado até julho

"Foi uma ideia dele (Dirceu) buscar um novo espaço", diz Leme. "Estamos muito bem acolhidos na Pinacoteca", afirma, entretanto, o advogado Arnoldo Wald Filho, presidente do conselho da fundação desde 19 de maio. "Não debatemos ainda planos futuros, mas vou marcar uma reunião para o mês que vem", afirmou. O advogado completa ainda "não descartar" a proposta de Dirceu de a fundação sair da Pinacoteca do Estado.

Em 2004, Paulina Nemirovsky, que morreu em 2005, assinou contrato de comodato, renovável, do acervo de arte com a Secretaria de Estado da Cultura. Assim, a entidade passou a ter como sede o segundo andar da Estação Pinacoteca, prédio da Pinacoteca do Estado. O espaço ficou destinado para que se fizessem mostras com obras da coleção, que tem como grande destaque o modernismo brasileiro. Também foram criados no local a reserva técnica para as 276 obras do acervo, escritório e biblioteca. O casal Nemirovsky tinha como desejo colocar a público seu acervo. O comodato foi renovado no ano passado com o governo de São Paulo para até dezembro de 2020.

"O que me causa preocupação tendo visitado a Pinacoteca é que apenas 50 quadros estão expostos e 200 estão na reserva técnica. Não creio que minha sogra ficaria feliz com essa situação", afirmou o empresário.