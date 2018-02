Futura profissionaliza jornalismo Com expertise de quase 15 anos produzindo jornalismo colaborativo, o Futura entra em nova fase, celebrada pela parceria anunciada nesta semana entre o canal, a Fundação Ford e o Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor). "Se me perguntarem quais são as mudanças que vão acontecer, ainda não sei a resposta. Mas achamos que era hora de levar esse conteúdo de forma mais organizado para o telespectador", explica a gerente geral do Futura, Lúcia Araújo. "Por isso, fizemos essas parcerias tanto para formar equipes, como para avaliar os produtos que chegam até nós, vindos de ONGs e das 30 universidades que trabalham com a gente."